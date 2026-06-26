«Ажиотаж большой», рост спроса на 20–30%. Власти — о ситуации с топливом в России

Объем топлива в России позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке, заверил вице-премьер Александр Новак. По его словам, спрос увеличился на 20–30% только из-за «достаточно большого ажиотажа». Тем временем уже более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. На что идут водители, чтобы обеспечить свой автомобиль топливом, и чем они рискуют — в материале «Газеты.Ru».

В России достаточный объем топлива, чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», — заверил он в беседе с ТАСС.

При этом Новак обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. На этом фоне власти изучают возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок.

«У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», — рассказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».

По информации газеты «Ведомости», кабмин занимается подготовкой плана стабилизации рынка топлива в стране. Одной из мер может стать выпуск нефтепродуктов с характеристиками, которые несколько отклоняются от действующего технического регламента. На реализацию этой меры может уйти около месяца.

Где ограничили продажу топлива: список регионов

Многие регионы начали вводить ограничения на продажу топлива. Официальной причиной власти называют высокий спрос. Так, в Центральном федеральном округе такую меру ввели как минимум в семи регионах.

В Белгородской области на АЗС «Лукойл» автомобилисты могут приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки. Некоторые АЗС приостановили продажу АИ-95 и ограничили продажу топлива в канистры.

В Брянской области ввели запрет на заправку в емкости, в Курской тоже заправляют только баки автомобилей. В Воронежской области на АЗС сети «Лукойл» разрешили заправлять в бак в городах по 30 литров бензина и 60 — дизеля, а на трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля.

Для населенных пунктов Орловской области ввели предел заправки 30 литров, а для АЗС на трассах — 50 литров. В Липецкой области ограничена продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 до 28 июня. В Тверской области установили лимиты на АЗС «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

В Москве официально не сообщали о введении каких-либо ограничений на реализацию топлива потребителям. Однако с 23 июня власти столицы разрешили водителям бензовозов въезжать в город без пропусков, чтобы обеспечить бесперебойную поставку топлива.

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На Северо-Западе ограничили продажу топлива в Калининградской и Вологодской областях: бензин продается в объеме не более 30 литров в один бак, дизельное топливо — не более 60 литров. По информации «Коммерсанта», ограничения не обошли стороной и Санкт-Петербург, где на некоторых заправках ввели лимит на отпуск топлива в 30 литров.

В Южном федеральном округе самые жесткие ограничения коснулись жителей Крыма — на полуострове с 21 июня временно прекращена свободная продажа бензина и отпуск топлива по талонам. В Севастополе ограничения действовали 22 и 23 июня.

В Краснодарском крае из более тысячи заправочных станций временно не отпускают топливо только на 15 АЗС. Ограничения на отпуск топлива введены в Адыгее, Запорожской области, не более 20 литров бензина и дизеля в руки могут получить автомобилисты в ЛНР. В ДНР в приоритетном порядке бензин отпускается для коммунального и социального транспорта, в том числе по талонам.

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В Сибири лимиты на отпуск топлива ввели власти шести регионов. В Новосибирской области на АЗС, расположенных на трассах, разрешили продавать не более 40 литров бензина и 200 литров дизеля, а на остальных заправках — не более 40 и 80 литров соответственно. Аналогичные ограничения введены в Кемеровской и Омской областях, а на Урале — в Курганской и Тюменской областях.

По информации ТВК, в Красноярске водителям разрешают залить не более 40 литров в один бак. Бензин в канистры также не отпускают. В Иркутской области ввели ограничения по отпуску бензина на отдельных АЗС, часть временно прекратили обслуживание. В Томской области администрация города Стрежевого ограничила продажу бензина и дизельного топлива.

Ограничения по объему отпускаемого топлива установили на нескольких автозаправочных станциях и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

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В шести регионах Приволжья также ввели лимиты. В Татарстане они коснулись лишь отдельных АЗС, однако в Самарской области до 8 июля разрешено заправлять только до 40 литров бензина и не более 100 литров дизеля в бак. 30 литрами бензина ограничены водители в Саратовской области. В Ульяновской области можно приобрести не более 40 литров бензина на машину, а дизель — не более 100 литров на легковой автомобиль и не более 300 литров для грузовиков и автобусов.

В Мордовии водители могут купить 30 литров бензина на одно транспортное средство, 60 литров дизельного топлива для легкового автомобиля и 300 литров — для грузового. В Пензенской области продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива — до 200 литров.

Среди регионов Дальнего Востока ограничения ввели в Забайкальском крае, где отпуск топлива ограничен 15 литрами исключительно в баки транспортных средств. На Северном Кавказе под ограничения попал Дагестан, там автомобилисты могут приобрести до 20 литров бензина и не более 50 литров дизеля.

На что идут водители и чем рискуют

На фоне введения лимитов на отпуск топлива автомобилисты начали устанавливать в транспортные средства газобаллонного оборудования. По информации «Зебра ТВ», во Владимире спрос на такую услугу вырос более чем на 100%.

Кроме того, в российских регионах кратно вырос спрос на таблетки-присадки для снижения расхода топлива, сообщает Baza. Как утверждают продавцы, одна таблетка, рассчитанная на 200 л бензина, способна улучшить его сгорание и стабилизировать работу двигателя.

Однако наиболее надежные способы снижения расхода топлива — своевременное техническое обслуживание автомобиля и соблюдение рационального стиля вождения, рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«На рынке регулярно появляются различные присадки и добавки, производители которых обещают существенно снизить расход топлива, повысить мощность двигателя и улучшить его эксплуатационные характеристики. К ним надо относиться с осторожностью», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Ерицян подчеркнул, что на потребление топлива влияют давление в шинах, состояние воздушного фильтра, исправность двигателя, а также масса перевозимого груза. Дополнительный эффект могут дать плавные разгоны и торможения, поддержание оптимальной скорости движения и отказ от длительной работы двигателя на холостом ходу, добавил он.

Тем временем на волне новостей о топливном рынке активизировались мошенники. Они предлагают добывать топливо по записям — без очереди и талонов, предупредили в МВД России. Однако водители рискуют потерять доступ к своему аккаунту в Telegram.