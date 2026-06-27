Мужчина избил девушку в очереди на автозаправке в Серове

В Серове мужчина в очереди на АЗС до крови избил девушку и попал на видео

В городе Серов Свердловской области мужчина подрался с девушкой на АЗС. Видео опубликовал Telegram-канал «Это Серов, детка».

«Мужчина сошел с ума! Боялся, что бензин кончиться, не пускал на заправку, выбежал на дорогу под машину, после чего ударил женщину в лицо, после чего скрылся на машине с женщиной, — сообщил каналу очевидец.

У участницы конфликта, судя по видео, пошла кровь после удара.

Как заявил каналу «E1.RU. Новости Екатеринбурга» мужчина, он был пьян.

«Мы подъехали с другой улицы. Остановились, включили поворотник и ждали, когда до нас дойдет очередь. Вышел из машины, и тут вылетает эта «десятка» с барышнями. Я им жестом показываю подождать. С пассажирского вылетает нетрезвая женщина с матом. Потом она уже получила по губам. Они выложили провокацию, видят, что пьяный человек. Сами этого добились» — сказал уралец.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

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