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Мужчина избил девушку в очереди на автозаправке в Серове

В Серове мужчина в очереди на АЗС до крови избил девушку и попал на видео

В городе Серов Свердловской области мужчина подрался с девушкой на АЗС. Видео опубликовал Telegram-канал «Это Серов, детка».

«Мужчина сошел с ума! Боялся, что бензин кончиться, не пускал на заправку, выбежал на дорогу под машину, после чего ударил женщину в лицо, после чего скрылся на машине с женщиной, — сообщил каналу очевидец.

У участницы конфликта, судя по видео, пошла кровь после удара.

Как заявил каналу «E1.RU. Новости Екатеринбурга» мужчина, он был пьян.

«Мы подъехали с другой улицы. Остановились, включили поворотник и ждали, когда до нас дойдет очередь. Вышел из машины, и тут вылетает эта «десятка» с барышнями. Я им жестом показываю подождать. С пассажирского вылетает нетрезвая женщина с матом. Потом она уже получила по губам. Они выложили провокацию, видят, что пьяный человек. Сами этого добились» — сказал уралец.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее сообщалось, что В России рекордно вырос спрос на канистры для топлива.

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