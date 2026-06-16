В США сообщили о «почти рекордном» росте экспорта российской нефти

Среднесуточный объем перевозок российской сырой нефти за четыре недели (до 14 июня) составил 3,83 млн баррелей, что является самым высоким показателем за год. Об этом пишет Bloomberg.

Издание пишет, что среднегодовой объем перевозок с начала года, который составляет 3,49 миллиона баррелей в день, превышает среднегодовые показатели за каждый год с момента начала спецоперации на Украине.

«За последние четыре недели ежедневные поставки российской нефти примерно на 430 тысяч баррелей превысили показатели первого квартала, в результате чего объем нефти на борту судов стабилизировался на уровне чуть более 120 миллионов баррелей. Это примерно на 25% больше, чем минимум, зафиксированный в середине апреля. Как показывают данные отслеживания танкеров, почти вся нефть сейчас находится на транзитных судах, а не простаивает в море», — пишет СМИ.

Всего же за неделю до 14 июня 36 танкеров загрузили 26,72 миллиона баррелей российской нефти. При этом на предыдущей неделе объем нефти составил 27,24 миллиона баррелей на 37 судах. Издание отмечает, что потоки могут быть нестабильными, так как на них влияют погодные условия, ремонтные работы, санкции и сроки поставок.

При этом агентство подчеркивает, что после подписания соглашения между США и Ираном, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и снятие военно-морской блокады иранских портов США, поставки российской нефти могут снизиться.

7 мая Bloomberg писал, что экспорт российской нефти в мае составил в среднем 3,46 млн баррелей в сутки, и это самый большой показатель с 2022 года. В мае Bloomberg отмечал, что стоимость российской нефти марки Urals достигла максимума с октября 2023 года.

6 июня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что средняя стоимость нефти по итогам 2026 года может составить $95 за баррель в случае, если немедленно открыть Ормузский пролив.

2 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет как можно скорее прекратить продлевать временную лицензию на поставки российской нефти.

Ранее Путин заявил о снижении зависимости России от нефтегазовых доходов.