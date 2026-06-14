Политолог объяснил, почему Израиль пытается сорвать соглашение США и Ирана

Президент США Дональд Трамп стремится подписать соглашение с Ираном именно 14 июня из-за большого количества символических знаков — своего 80-летнего юбилея, дня американского флага и дня сухопутной армии. Об этом «Газете.Ru» рассказал американист Малек Дудаков, отметив, что Америка хочет забыть ближневосточный конфликт как «страшный сон».

«Для администрации Трампа крайне важно подписать это соглашение, причем с точки зрения символизма для них важно подписать соглашение сегодня — все-таки 14 июня отмечается восьмидесятилетний юбилей Трампа, и он себе такой подарок хочет преподнести по случаю дня рождения. Плюс сегодня день американского флага и день сухопутной армии Соединенных Штатов. Очень много символизма, и команда Трампа надеется, что сегодня можно будет подписать тот самый меморандум и уже начинать потихоньку вылезать из этого ближневосточного тупика и забыть проигранную войну в Иране как страшный сон», — сказал он.

Дудаков подчеркнул, что Израиль не участвовал в обсуждении соглашения, поэтому стремится его сорвать.

«Не факт, что это получится, потому что мы видим снова со стороны Израиля отчаянные попытки сорвать переговорный процесс. Связаны они с личными шкурными интересами премьер-министра Нетаньяху. Во-первых, он недоволен тем, как Израиль оказался за бортом переговорного процесса, то есть его мнением вообще никто не интересуется. Плюс американцы никак с Израилем не обмениваются сведениями о будущей сделке с Ираном. Многие израильские политики и дипломаты уже возмущаются тому, что эта сделка, судя по всему, будет крайне выгодной для Исламской Республики и не особенно выгодной для США, и будет означать признание де-факто поражения этой американо-израильской коалиции в войне с Тегераном. Придется и активы Ирану возвращать, и санкции смягчать, и при этом никаких жестких ограничений в отношении Ирана и его ядерной программы тоже накладываться не будет», — добавил он.

Политолог уточнил, что в случае подписания мира премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут осудить, а срыв сделки лишь ухудшает отношения страны с США.

«Нетаньяху понимает, что если сейчас будет мир, скорее всего его ждет скамья подсудимых с учетом всех уголовных дел, которые против него заведены. И впереди уже досрочные парламентские выборы в Израиле в октябре, и на них партия Нетаньяху, судя по всему, разгромно проигрывает. Поэтому он, конечно, будет отчаянно срывать переговорный процесс. Это просто вызывает все больше и больше раздражения в США, что будет дальше приводить к очень серьезному кризису в отношениях между Соединенными Штатами и Израилем», — заключил эксперт.

13 июня американский президент анонсировал подписание соглашения между США и Ираном 14 июня. Представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что подписание меморандума не случится 14 июня, однако существует вероятность того, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

14 июня СМИ написали, что Иран еще не принял окончательного решения по заключению сделки с США.

Портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников утверждает, что власти Израиля считают «предательством» анонсированное американским президентом Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном.

Позднее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила об ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Атака стала ответом на обстрелы израильской территории.

Ранее стало известно, что включает в себя проект соглашения США с Ираном.