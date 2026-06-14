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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Израиле назвали сделку США и Ирана «предательством»

Ynet: в Израиле посчитали предательством сделку Трампа между США и Ираном
Shutterstock

Власти Израиля считают «предательством» анонсированное американским президентом Дональдом Трампом соглашение между США и Ираном. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Один из них рассказал изданию, что в Тель-Авиве считают соглашение плохим, поскольку оно идет вразрез с интересами израильтян. Кроме того, источник добавил, что Израиль обеспокоен ограниченными возможностями влияния на ход переговоров между США и Ираном.

13 июня Трамп заявил, что подписание соглашения между Вашингтоном и Тегераном запланировано на воскресенье, 14 июня. После этого, по словам главы Белого дома, Ормузский пролив будет открыт для всех. Трамп уточнил, что Иран не получит ядерное оружие ни путем покупки, ни разработки, ни каким-либо другим способом. Американский лидер добавил, что США намерены «в подходящее время» забрать у Исламской Республики ядерные материалы и уничтожить их.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) раскритиковали «необычное упорство» американского лидера и заявили, что настойчивость Трампа вызывает вопросы, поскольку иранские переговорщики ранее говорили о незавершенности работы над меморандумом и отсутствии планов по его подписанию в ближайшие дни.

Ранее Трамп заявил, что «дискобомбулирует» противников.

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