Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута Дахии. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

«В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ нанес удары по террористическим целям «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрелы со стороны «Хезболлы» израильской территории», — сказано в сообщении.

В канцелярии подчеркнули, что Израиль не потерпит обстрелов своей территории.

13 июня движение «Хезболла» сообщило о серии ударов по позициям и технике военных ЦАХАЛ в нескольких районах южного Ливана.

До этого министр экономики республики Амер аль-Басат заявил, что конфликт с Израилем нанес экономике страны многомиллиардный ущерб и отбросил ее назад в экономическом развитии. По его словам, война привела к масштабным разрушениям, особенно на юге Ливана. Объем ущерба оценивается примерно в $20 млрд.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.