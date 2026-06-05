Пленарная сессия ПМЭФ с участием Путина длилась более 3,5 часов

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина продолжалась более 3,5 часов. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Пленарная сессия форума началась в 16.20 мск и завершилась в 19.53 мск.

Программная речь главы государства на заседании продолжалась 45 минут. После этого российский президент отвечал на вопросы.

В прошлом году пленарное заседание ПМЭФ длилось ровно четыре часа, речь Путина длилась 55 минут.

Во время своей речи Путин затронул несколько тем, в том числе письмо от президента Украины Владимира Зеленского. Путин отметил, что в письме от украинского президента присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что украинский лидер пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.