«Вся Украина наша»: главные заявления Путина на ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Глава государства обратился к собравшимся с почти часовой речью, а затем ответил на вопросы гостей и модератора. Заседание продлилось четыре часа. За это время Путин высказался о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, оценил ход расширения НАТО, рассказал о новом мировом порядке и об изменениях в российской экономике. Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

Об Украине

Россия не добивается капитуляции Украины, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума. По его словам, Москва лишь настаивает «на признании реалий, которые сложились на земле».

«Все, что связано <...> с трагедией, которая происходит на Украине, — это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире», — сказал Путин.

Русских и украинцев он назвал одним народом.

«Я уже говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина — наша», — заявил президент. А на вопрос о том, куда может дойти российская армия, ответил: «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Он подчеркнул, что РФ никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость , однако напомнил, что основания украинского суверенитета были изложены в декларации 1991 года, в которой «черным по белому написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство». По мнению Путина, было бы «неплохо» вернуться к этим ценностям.

По словам Путина, Москва постоянно предлагала Киеву остановиться и договориться, но украинские власти отказывались от подобных инициатив. Теперь ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, а ВСУ «растащили по фронту» свои силы.

«Посмотрите, что они сделали: взяли и забрались к нам в Курскую область, потеряли там 76 тыс. человек ! Это катастрофа для них, понимаете», — сказал глава государства.

Он добавил, что вторжение в российский регион вынудило Москву создавать зону безопасности вдоль границ. Так, в Сумской области глубина такой зоны составляет от 10 до 12 км, «дальше — областной центр». Путин подчеркнул, что сейчас ВС РФ не планируют брать его под контроль, однако это может измениться: «У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю».

Оценил российский лидер и потенциальную угрозу использования Украиной «грязной бомбы». По его словам, пока никаких достоверных подтверждений подобных планов Киева нет, однако «у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться».

«Это [использование «грязной бомбы» против РФ] было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, это было бы их последней ошибкой», — предостерег глава государства.

О конфликте Ирана и Израиля

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Путин заявил, что Россию беспокоят атаки Израиля на объекты атомной отрасли Ирана и их последствия. По его словам, Россия поддерживает Тегеран в борьбе за его законные интересы, в частности, в сфере мирного атома. Однако он усомнился, что РФ следует вступить в боевые действия против Израиля на стороне Ирана. «У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что Москва также не стремится к посредничеству на Ближнем Востоке , однако предлагает обеим сторонам свои идеи для урегулирования конфликта.

«У нас есть некоторые предложения с нашим участием. <...> В таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу, но на мой взгляд такие точки возможного соприкосновения есть», — пояснил Путин.

Он также осудил угрозы израильской стороны ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи <...> оставались на уровне риторики», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что с Израилем Россия также сохраняет контакт. Так, еврейское государство совместно со своими американскими партнерами заверило Москву, что российские специалисты на иранской АЭС в Бушере в безопасности — поэтому они продолжают работу. Также российский лидер назвал Израиль «почти русскоговорящей страной» , в которой проживают почти 2 млн выходцев из РФ и стран бывшего Советского Союза.

О расширении НАТО

Путин подчеркнул, что «безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой» — и напомнил об обещании НАТО не расширяться на восток.

«Нам с начала 90-х годов, на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть », — обратил внимание президент.

Решение альянса игнорировать интересы России, несмотря на все ее призывы отказаться от расширения, он назвал «рудиментом неоколониальной политики Запада».

О новом миропорядке

Путин подчеркнул, что Россия стремится к такому многополярному порядку, в котором будут вырабатываться инструменты для решения самых сложных задач и мир будет развиваться сбалансированно и отвечать интересам как можно большего числа стран.

«Когда нам говорят: вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с Глобальным Югом, с Азией. Да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия хочет придать неизбежному процессу формирования нового миропорядка цивилизованный характер.

О российской экономике

Говоря о российской экономике, президент подчеркнул, что в 2024 году уровень бедности в стране снизился до рекордных 7,2% : «Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации». Глава государства поставил задачу снизить уровень бедности в РФ до 5% . По его словам, таких результатов нужно добиться на основе повышения производительности труда.

Безработица в России, по словам президента, остается «на минимальном уровне в 2,3%», а ВВП страны за первые четыре месяца 2025 года прибавил 1,5% в годовом выражении. В целом же в последние два года показатель рос на 4% ежегодно, вопреки сложной обстановке.

«Что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Вот в данном случае то же самое», — подчеркнул президент.

По словам президента, сельское хозяйство, логистика, промышленный комплекс, сфера услуг и IT-индустрия положительно отличились: «Это говорит о том, что благодаря работе десятков тысяч компаний экономика страны не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представление о зависимости экономики России только от сырьевой промышленности явно устарело».

Также Путин обратил внимание на то, что власти начали формировать национальную модель ведения бизнеса, которая позволит продвигать региональную продукцию на внутреннем и внешнем рынках, и пообещал поддерживать новые российские бренды.