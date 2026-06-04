Россия и Сербия продлили контракт на поставки газа до конца сентября

Минэнерго: газовые поставки из России в Сербию продлены на три месяца

Контракт на поставку газа из России в Сербию продлен еще на три месяца — до конца сентября 2026 года. Об этом сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

«Мы подтвердили продление действующего соглашения о поставках газа еще на три месяца после 30 июня», — написала она.

29 апреля министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович назвал свою страну «инвестиционно очень привлекательной» и отметил, что именно поэтому Сербия получает газ на самых выгодных в Европе условиях.

До этого договор о поставках газа в Сербию был продлен на три месяца 30 марта. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем.

Российский газ поступает в Сербию через газопровод «Турецкий поток», транзитом через Турцию и Болгарию. Поставки были продлены в декабре 2025 года, договоренность действовала до конца марта.

Ранее стало известно, что запасы газа в Европе оказались на минимуме за пять лет.