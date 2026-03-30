Россия и Сербия договорились о поставках российского газа

Путин и Вучич достигли договоренности о продлении поставок газа России в Сербию
В ходе вчерашнего телефонного разговора президента России Владимира Путина с главой Сербии Александром Вучичем была достигнута договоренность о продлении поставок российского газа в республику. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также рассказал, что в ходе телефонного разговора Путин и Вучич обсудили вопросы стратегического партнерства двух стран, в том числе в сфере энергетики, нефтегазовой и атомной отраслях. Кроме того, сербский президент выразил благодарность Путину за продолжение стабильных поставок российского газа.

Телефонный разговор Путина и Вучича состоялся 30 марта. Президент Сербии оценил его как содержательный и конструктивный. Вучич сообщил, что достиг договоренностей с Путиным о продлении газового контракта еще на три месяца. Кроме того, главы двух государств обсудили сотрудничество в фармакологии, энергетике и участие россиян в проектах в Сербии.

Ранее Вучич предупредил Европу о последствиях отказа от российской нефти.

 
