Запасы газа в Европе оказались на минимуме за пять лет

ТАСС: закачка газа в хранилища Европы в мае снизилась на 13%
В Европе закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) в мае снизилась на 13% по сравнению с прошлым годом, а запасы голубого топлива по итогам месяца являются минимальными за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

В мае отбор газа из европейских хранилищ в мае составил 863 млн кубометров (+ 1,5% к прошлому году), а закачка в ПХГ в то же время закачка стала минимальной за два года и составила 9,4 млрд кубометров.

По информации агентства, на конец мая европейские подземные хранилища были заполнены лишь на 40,5% (на 14 % ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 48,3% годом ранее, что является минимальным показателем на эту дату за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в ПХГ Европы находилось около 44,3 млрд кубометров газа.

До этого в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее биржевые цены на газ в Европе весной взлетели на треть.

 
