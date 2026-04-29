Сербский министр заявил об особых условиях для поставок газа своей стране

Сербия сегодня получает газ на самых выгодных в Европе условиях. Об этом заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович, передает ТАСС.

«Мы, как Сербия, которая сегодня инвестиционно очень привлекательная страна, и благодаря этому, получаем самые лучшие цены за энергетику (энергоресурсы — прим. ред.) из Российской Федерации. Действительно, благодаря договору наших двух президентов, президента Путина, президента Вучича, Сербия получает самый дешевый газ в Европе. Самый дешевый, по самыми лучшим условиями», — сказал он.

30 марта Александар Вучич сообщил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным договорился о продлении контракта на поставки российского газа в Сербию еще на три месяца. По его словам, сотрудничество было продлено «на весьма благоприятных условиях».

Российский газ поступает в Сербию через газопровод «Турецкий поток», транзитом через Турцию и Болгарию. Поставки были продлены в декабре 2025 года, договоренность действовала до конца марта.

