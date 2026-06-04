Силуанов считает, что правительство не перегнуло палку с налогами

Показатели исполнения бюджета России за пять месяцев красноречиво говорят о том, что правительство не перегнуло палку с налогами. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет РИА Новости.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений... И были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», — подчеркнул Силуанов.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин назвал повышение налогов в РФ временным явлением. Глава государства отметил, что основаная цель — это снижение налогового бремени в будущем, и правительство будет вести дело именно к этому, заявил он. Путин также подчеркнул, что России нужно избавиться от теневой экономики.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила позитивный эффект повышения НДС с 20% до 22% в начале 2026 года. По ее словам, в среднесрочной перспективе эта мера позволит лучше сбалансировать бюджет России.

Ранее стало известно, сколько получит бюджет от повышения НДС.