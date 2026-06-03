«Капля в море»: аналитик оценил последствия запрета на ввоз армянских фруктов

Для России запрет на ввоз фруктов из Армении не будет чувствительным и не приведет к дефициту, а вот для армянской экономики это станет ощутимым ударом. Об этом в беседе с 360.ru заявил независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

Ежегодно в России импортируется более 6 млн тонн фруктов и овощей в год, при этом на армянские поставки приходится лишь 1,5%. Никаких незаменимых продуктов из этой страны на российский рынок не попадало, поэтому последствий прекращения ввоза продукции можно не опасаться, заверил эксперт.

«Для Армении перемены крайне чувствительны, а для России — капля в море. Дефицита не будет, тосковать мы не будем», — подчеркнул Анфиногенов, добавив, что закупки армянских фруктов для российского рынка –это был более дружеский жест, чем крайняя необходимость.

Напомним, с 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре объяснили это ростом выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении косточковых плодов и винограда, а с 3 июня — баклажанов и картофеля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новые ограничения создают негативное восприятие ЕАЭС среди граждан республики, а также пообещал, что обеспечит поддержку производителям, пострадавшим от запрета экспорта в РФ.

В Госдуме ранее назвали Россельхознадзор сторожевой собакой из-за запрета ввозить продукты из Армении.