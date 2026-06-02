Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию продуктов из Армении

Пашинян: Армения перенаправит запрещенные к ввозу в РФ товары в другие страны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «неправильным и политизированным» запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов. Об этом армянский политик на встрече с избирателями в Гегаркуникской области, его цитирует «Интерфакс».

По его мнению, новые ограничения создают негативное восприятие ЕАЭС среди граждан республики.

«Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, а я как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены», — отметил Пашинян.

Премьер добавил, что обеспечит поддержку производителям, пострадавшим от запрета экспорта в РФ.

«Во всех случаях, когда будут несправедливые препятствия для экспорта, будут реализованы программы поддержки, субсидирования», — заявил Пашинян.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Решение, как пояснили в Россельхознадзоре, принято из‑за роста выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ. В Россельхознадзоре считают, что складывающаяся ситуация может нести угрозу фитосанитарному благополучию страны, поэтому ограничение введено для обеспечения санитарной безопасности.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении косточковых плодов и винограда, а с 3 июня — баклажанов и картофеля.

Ранее Пашинян пообещал заплатить фермерам за непоставленный в РФ урожай.