В Госдуме назвали Россельхознадзор сторожевой собакой из-за запрета ввозить продукты из Армении

Депутат Кузнецов: запрет на ввоз продуктов из Армении нужен, чтобы россияне ели свое
Россельхознадзор стал ограничивать ввоз товаров из Армении для того, чтобы россияне ели отечественные продукты. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, назвав ведомство «сторожевой собакой».

«Может быть такая точка зрения о том, что Россельхознадзор хочет ограничить все — вообще все семечковые, все сухофрукты из всех стран абсолютно — только, чтоб свое люди ели. Но ему мешают это делать. И когда эта хватка ослабевает, то тогда Россельхознадзор как бы набрасывается. Почему бы не посмотреть на ситуацию с этой стороны? Россельхознадзор как такая сторожевая собака, которая готова броситься на всех, и только огромными усилиями он удерживается от того, чтобы не растерзать любого просто импортера сельхозпродукции», — сказал он.

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. В Россельхознадзоре объяснили это ростом выявляемых нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в РФ.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз из Армении косточковых плодов и винограда, а с 3 июня — баклажанов и картофеля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «неправильным и политизированным» запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

Ранее Пашинян пообещал заплатить фермерам за непоставленный в РФ урожай.

 
