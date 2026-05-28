США намерены закрыть доступ иранским самолетам к аэропортам

США в рамках кампании по давлению на Иран закроют доступ иранских авиалиний к аэропортам, к заправке самолетов и к системам продажи билетов. Об этом в соцсети X написал глава Минфина США Скотт Бессент.

Он рассказал, что США продолжат вводить экономические ограничительные меры против Ирана. Бессент подчеркнул, что остановить это сможет только успех в переговорах об урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Он указал на стремление Соединенных Штатов договорится об идеальном соглашении без лазеек для Исламской Республики, добавив, что переговоры проходят «достаточно хорошо».

25 мая телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что Иран в рамках урегулирования конфликта с США готов вывезти высокообогащенный уран из страны.

В начале мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее США обвинили Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта

 
