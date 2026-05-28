США обвинили Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта

В CENTCOM заявили о перехвате Кувейтом иранской баллистической ракеты

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обвинило Иран в запуске баллистической ракеты в сторону Кувейта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

Отмечается, что вечером 27 мая «Иран запустил баллистическую ракету в направлении Кувейта, которая была успешно перехвачена кувейтскими силами». В американском командовании назвали запуск ракеты «нарушением режима прекращения огня» со стороны Ирана.

До этого Иран и США снова обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

24 мая портал Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом блокады и выходом из договора о ядерном оружии.