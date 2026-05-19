В ЦБ РФ раскрыли порядок действий по активам в ЕС после решения суда по иску к Euroclear

ЦБ РФ примет решение по активам в ЕС после вступления в силу решения суда

Говорить о дальнейших шагах Центробанка РФ по работе с заблокированными активами в Евросоюзе (ЕС) можно будет после вступления решения суда в силу. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, передает РИА Новости.

Он отметил, что у бельгийского депозитария Euroclear есть право на обжалование решения суда.

«После того как все процедурные вопросы будут исчерпаны, наверное, тогда стоит говорить о дальнейших шагах», — сказал Гузнов.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.