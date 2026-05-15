Российский суд взыскал €200 млрд с Euroclear

Арбитражный суд Москвы взыскал €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию по российским активам и упущенной выгоде от их блокировки.

Euroclear посчитал решение суда несправедливым, передает информагентство, и планирует его обжаловать.

15 декабря прошлого года в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на 18,17 трлн рублей, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

