США заверили G7, что послабления по нефти из России будут временными

Министр финансов США Скотт Бессант заверил партнеров по «Большой семерке» (G7), что продление лицензий на покупку российской нефти носит временный характер. Об этом рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

«Бессант заверил, что это временная мера, но мы знаем, что это уже второе продление меры, которая изначально должна была рассчитана только на 30 дней», — рассказал он после встречи руководителей финансовых ведомств стран G7.

16 мая истек срок действия лицензии на поставки российской нефти, которую США продлили 17 апреля. Затем стало известно, что Минфин США решил пролонгировать срок действия лицензии еще на 30 дней.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешения на продажу российской нефти.

