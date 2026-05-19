Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Бизнес

США заверили G7, что послабления по нефти из России будут временными

Домбровскис: Бессент заверил G7 во временном характере послаблений по нефти РФ
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр финансов США Скотт Бессант заверил партнеров по «Большой семерке» (G7), что продление лицензий на покупку российской нефти носит временный характер. Об этом рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

«Бессант заверил, что это временная мера, но мы знаем, что это уже второе продление меры, которая изначально должна была рассчитана только на 30 дней», — рассказал он после встречи руководителей финансовых ведомств стран G7.

16 мая истек срок действия лицензии на поставки российской нефти, которую США продлили 17 апреля. Затем стало известно, что Минфин США решил пролонгировать срок действия лицензии еще на 30 дней.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешения на продажу российской нефти.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!