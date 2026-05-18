США решили продлить ослабление санкций на операции с нефтью из России

Минфин США решил продлить еще на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении морских поставок российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

По информации журналистов, до этого несколько государств обратились с просьбой о продлении, чтобы получить больше времени на закупку российской нефти. США в апреле разрешили до 16 мая проводить операции по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.

18 мая представитель индийского министерства нефти и газа Суджата Шарма заявила, что поставки нефти из России в Индию продолжатся, несмотря на решения США по введению или отсутствию исключений из режима антироссийских санкций. Чиновница подчеркнула, что поставки осуществляются на основе коммерческих интересов, которые и служат для индийских нефтяных компаний основанием для закупок.

18 мая агентство Tasnim сообщало, что США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.

 
