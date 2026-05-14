Индия попросила США снова приостановить санкции против российской нефти

Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти, которое истекает 16 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

«Поскольку конца конфликту на Ближнем Востоке не видно, официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что вопрос поставок остается приоритетным, поскольку продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке будет иметь широкие последствия», — пишет Bloomberg.

Источники рассказали, что индийцы уже испытывают нехватку сжиженного газа для приготовления пищи.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля. Лицензия истекает 16 мая.

24 апреля глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что американцы не намерены продлевать разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся на танкерах в море.

Ещё 12 марта США временно вывели российскую нефть из-под санкций, срок действия лицензии истек 11 апреля.

Ранее Индия отказалась от российского газа из-за санкций США.