Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Индия попросила США снова приостановить санкции против российской нефти

Bloomberg: Индия просит США продлить разрешение на покупку российской нефти
Hasan Jamali/AP

Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти, которое истекает 16 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

«Поскольку конца конфликту на Ближнем Востоке не видно, официальные лица в Нью-Дели предупредили Вашингтон, что вопрос поставок остается приоритетным, поскольку продолжающаяся волатильность на нефтяном рынке будет иметь широкие последствия», — пишет Bloomberg.

Источники рассказали, что индийцы уже испытывают нехватку сжиженного газа для приготовления пищи.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля. Лицензия истекает 16 мая.

24 апреля глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что американцы не намерены продлевать разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся на танкерах в море.

Ещё 12 марта США временно вывели российскую нефть из-под санкций, срок действия лицензии истек 11 апреля.

Ранее Индия отказалась от российского газа из-за санкций США.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!