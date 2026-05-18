Война США и Израиля против Ирана
На Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране

FT: мировая экономика находится в нескольких неделях от рецессии из-за Ирана
Мировая экономика находится в нескольких неделях от рецессии из-за энергетического кризиса, который спровоцировала война в Иране. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на финансовых экспертов.

Экономисты и трейдеры уверены в том, что продолжение конфликта в Иране в ближайшее время может привести к росту цен на энергоносители, более широкому нормированию поставок топлива, к остановке производств и замедлению глобального роста экономики.

«Если война с Ираном не закончится в ближайшие недели и Ормузский пролив не будет вновь открыт, боюсь, мировая рецессия может стать неизбежной», — заявил комиссар ЕС по транспорту Апостолос Цицикостас.

По данным Международного энергетического агентства, в период с марта по июнь мировое потребление нефти превысит объемы добычи примерно на 6 млн баррелей в день. И некоторые аналитики считают, что дефицит может составить от 8 до 9 млн баррелей в день.

FT пишет, что для покрытия дефицита трейдеры уже истощили запасы нефти, которая находится на суше и на море, а правительства обязались высвободить свои стратегические резервы. По оценкам JPMorgan, запасы нефти в развитых странах могут приблизиться к «уровню операционного стресса» уже к июню.

При этом аналитики ожидают, что в большинстве стран кризис будет проявляться в виде повышения цен, а не прямого дефицита.

«На данный момент многие экономисты рассчитывают на скорое улучшение ситуации с поставками, которое позволит вернуть цены на нефть ниже $100 за баррель и избежать наихудших последствий «стагфляции», таких как резкий рост инфляции и замедление экономического роста», — пишет издание.

Также газета написала, что почти 80 государств ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик. А главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл отметил, что сейчас его команда изучает сценарий, при котором цена на нефть марки Brent вырастет до $180 за баррель.

11 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан отказаться от поездок в другие страны, экономить топливо и не покупать золото. Также в начале мая еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что в мире может наступить самый тяжелый энергетический кризис всех времен.

Ранее Моди заявил о превращении текущего десятилетия в эпоху катастроф.

 
