Санкции США против нефти из России возобновились

Срок действия лицензии, выданной США на поставки российской нефти, истекает 16 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля.

Документ действует до 00:01 (07:01 мск, 16 мая) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти, которое истекает 16 мая.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются при помощи санкций убрать российские компании «Лукойл» и «Роснефть» с мирового нефтегазового рынка, в том числе с рынков в Африке и с Балканского полуострова.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.