Чубайс обжаловал многомиллиардное взыскание по иску «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс обжаловал решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле взыскал с него солидарно с другими ответчиками около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн (в сумме – более 5,5 млрд рублей по курсу на тот момент) по иску госкорпорации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Вчера поступила апелляционная жалоба», — уточнил собеседник агентства.

Жалобу Чубайса будет рассматривать Девятый арбитражный апелляционный суд.

27 апреля Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

9 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой.

Сам Чубайс обвинил «новых руководителей» госкорпорации «Роснано» в том, что они якобы инициировали «все эти решения», и заявил, что «все эти обвинения» против экс-топ-менеджеров госкорпорации «являются издевательством над законом».

Ранее Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.

 
