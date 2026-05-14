Чубайс прокомментировал уголовные дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»

Экс-глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс сделал заявление об уголовных делах против бывших топ-менеджеров компании. Оно опубликовано на его сайте.

По словам Чубайса, в последние полтора года на его бывших коллег — сотрудников госкорпорации — «обрушился шквал уголовных и гражданских процессов», которые сопровождались арестами, обысками, допросами и имущественными исками.

«Общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 миллиардов рублей», — отметил он.

Чубайс обвинил «новых руководителей» госкорпорации в том, что они якобы инициировали «все эти решения». Вместе с тем он выступил с утверждением, что эти люди «за пять с лишним лет работы так и не построили ни одного завода и не принесли в страну никаких нанотехнологий» и «превратили «Роснано» в рейдерскую контору, ломающую не только технологии, но и жизни и судьбы» граждан.

Также Чубайс заявил, что «все эти обвинения» против экс-топ-менеджеров госкорпорации «являются издевательством над законом».

«Ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг и единственное, что я могу сделать — защитить их честное имя», — добавил Чубайс.

27 апреля сообщалось, что Гагаринский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору компании «Пластик лоджик» Борису Галкину по делу о растрате более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов.

9 марта стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении трех бывших руководителей «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет об Артуре Галстяне, Борисе Подольском и Марине Касенковой.

Ранее Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.