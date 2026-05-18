Спецпредставитель Путина оценил продление лицензии США на российскую нефть

Очередное продление со стороны США разрешения на продажу российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на танкерах в море, говорит о том, что мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Очередное — уже третье — продление снятия санкционных ограничений с российской нефти стало позитивным сигналом для российского бюджета, нефтяных компаний, а также для глобальных энергетических рынков и энергетической безопасности. Мировая энергетическая безопасность невозможна без российских энергоносителей», — подчеркнул он.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешения на продажу российской нефти, которое истекало 16 мая.

16 мая истек срок действия лицензии на поставки российской нефти, которую США продлили 17 апреля. Затем СМИ сообщили, что Минфин США решил пролонгировать срок действия лицензии еще на 30 дней.

18 мая глава минфина США Скотт Бессент заявил о том, что США продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти, чтобы предоставить «наиболее уязвимым странам» возможность временно получить доступ к энергоресурсам, которые находятся на танкерах в море.

