Бессент подтвердил продление лицензии на российскую нефть

Глава минфина США Скотт Бессент подтвердил в соцсети X, что Соединенные Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти.

«Ведомство выдает временную 30-дневную общую лицензию, чтобы предоставить наиболее уязвимым странам возможность временно получить доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море», — отметил министр.

По его словам, Вашингтон будет предоставлять конкретные лицензии по мере необходимости. Общая лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечить доставку топлива в страны, наиболее уязвимые в энергетическом плане.

17 апреля Минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, которые уже находились на танкерах в море по состоянию на 17 апреля.

Документ действовал до 00:01 (07:01 мск, 16 мая) по местному времени 16 мая. До этого российскую нефть выводили из-под санкций в марте.

14 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Индия обратилась к США с просьбой продлить действие разрешение на продажу российской нефти, которое истекает 16 мая.

Ранее в Кремле указали на высокий спрос на российские энергоресурсы, несмотря на санкции.