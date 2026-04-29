ЦБ не увидел угроз финансовой стабильности российской экономики

Российской экономике не грозят системные риски, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на «Альфа-Саммите», Набиуллина подчеркнула, что Центробанк не видит никаких рисков финансовой устойчивости для экономики, системных рисков.

28 апреля глава Центрального банка заявила, что к 2036 году развитие российской экономики будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью. По ее словам, ключевую роль, вероятнее всего, сыграют именно технологические изменения.

В этот же день Набиуллина рассказала, что в Совете директоров Банка России нередко возникают горячие дискуссии и споры при обсуждении решений по ключевой ставке.

15 апреля президент России Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснений по поводу макропоказателей.

Ранее в Госдуме предложили обязать Центробанк заботиться о росте экономики России.