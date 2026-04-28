Набиуллина рассказала о спорах в ЦБ на повышенных тонах

Набиуллина: в ЦБ горячо дискутируют о ключевой ставке, даже на повышенных тонах

В Совете директоров Банка России нередко возникают споры при обсуждении решений по ключевой ставке. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

«У нас очень горячие дискуссии идут [по ключевой ставке] — иногда на повышенных тонах», — рассказала она на «Альфа-Саммите».

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 15% до 14,5%. В ЦБ объяснили свое решение тем, что внутренний спрос в экономике уже приблизился к возможностям бизнеса. Проще говоря, экономика постепенно охлаждается, а спрос уже не так сильно давит на цены. При этом ЦБ не считает инфляцию побежденной: устойчивый рост цен, по оценке регулятора, пока остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также сохраняется неопределенность из-за внешних условий и бюджетной политики.

До этого экономист Юлия Кузнецова заявила, что ЦБ может перестать снижать ключевую ставку, если у регулятора исчезнет уверенность в устойчивом замедлении инфляции. Эксперт пояснила, что для Банка России ключевая ставка — это инструмент борьбы с ростом цен, а не мера поддержки любой ценой.

