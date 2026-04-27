В ГД предложили обязать ЦБ заботиться о росте экономики России

Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия» и думской фракции Сергей Миронов предложил обязать Центробанк РФ обеспечивать устойчивый рост экономики России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

Миронов предложил расширить список целей деятельности Банка России и прописать их в законе о «Центральном банке».

По его словам, сейчас Центробанк отвечает за устойчивость рубля и банковской системы.

«Отсутствие в законе прямой обязанности ЦБ РФ содействовать экономическому росту позволяет регулятору проводить политику, которая, формально обеспечивает ценовую стабильность, на практике ведет к стагнации производства», — поделился депутат.

24 марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Государственной думы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год рассказала, в чем необходимо искать рецепт ускорения экономического роста России.

По словам главы регулятора, его следует искать в стимулах для повышения производительности труда, а не в мягкой денежно-кредитной политике.

Ранее в Госдуме назвали экономику РФ бесперспективной.

 
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!