Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Набиуллина рассказала, какой станет экономика России через 10 лет

Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на «Альфа-Саммите» заявила, что к 2036 году развитие российской экономики будет определяться технологическими изменениями, искусственным интеллектом и платформенной моделью. Об этом пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о перспективах экономики, глава Центробанка отметила, что прогнозировать такие горизонты непросто, однако регулятор ориентируется на долгосрочные тренды. По ее словам, ключевую роль, вероятнее всего, сыграют именно технологические изменения.

Она подчеркнула, что современный этап можно охарактеризовать как период масштабных технологических сдвигов, которые происходят не так часто. По ее оценке, эти процессы будут определять условия ведения бизнеса, работу финансовой сферы и повседневную жизнь.

Среди важнейших факторов будущего глава ЦБ также выделила развитие искусственного интеллекта. Она указала, что его возможности и риски пока не полностью понятны, однако влияние ИИ на экономику будет определяющим.

Еще одним трендом она назвала усиление платформенной экономики и рост значения масштабов данных и клиентских баз. При этом, как отметила Набиуллина, одной из ключевых задач станет сохранение конкуренции и недопущение зависимости пользователей от крупных платформ.

В то же время глава регулятора подчеркнула, что вне зависимости от технологических изменений важнейшим условием остается макроэкономическая стабильность.

Ранее Набиуллина рассказала о спорах в ЦБ на повышенных тонах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!