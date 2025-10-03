В США выпустят монеты номиналом $1 с изображением Трампа

Казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в $1 с изображением президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox Business.

По информации телеканала, этот шаг планируется в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов. В рамках проекта на монете изобразят действующего президента США с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к широко известной фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

В настоящее время окончательный вариант дизайна монеты еще не утвержден. Как отметил представитель Казначейства, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким случаям.

25 июня были выпущены коллекционные золотые монеты с портретом Трампа. Золотая монета была доступна на сайте GodBlessTheUSABible.com, который платит за лицензирование имени и изображения американского лидера для своих продуктов.

Ранее Трампу установили гигантский золотой памятник в Вашингтоне.