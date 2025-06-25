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Выпущены коллекционные монеты с Трампом

Bloomberg: появились коллекционные монеты с портретом Трампа
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God Bless The USA Bible

Выпущены коллекционные золотые монеты с портретом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на письмо, отправленное в редакцию.

«Золотая монета была доступна на сайте GodBlessTheUSABible.com, который платит за лицензирование имени и изображения Трампа для своих продуктов — хотя на сайте указано, что он не принадлежит Трампу и не контролируется им», — сказано в статье.

По данным СМИ, компания CIC Ventures LLC, аффилированная с Трампом, взимает плату за лицензирование имени президента на своих товарах. CIC Ventures была оценена в сумму от одного до пяти миллионов долларов.

Как пишет агентство, магазин отправил рекламное сообщение с призывом купить монету Trump Israel на прошлой неделе, еще до введения режима прекращения огня между Ираном и Израилем.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны не было никакого соглашения о прекращении огня. По его словам, окончательное решение по данной инициативе планировалось принять позже.

Ранее стало известно о планах Трампа выпустить свой гаджет.

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