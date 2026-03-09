Размер шрифта
В Чехии оценили заполненность газохранилищ

ČTK: в Чехии газохранилища заполнены на 17%
РИА Новости

Газохранилища Чехии заполнены сырьем на 17%, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщило агентство ČTK.

«Газохранилища страны, согласно данным прошлой недели, были <…> наполнены на 17%. Это значительно меньше, чем в этот же период год назад, когда газохранилища были заполнены на 30%», — говорится в материале.

По данным агентства, текущий уровень заполненности хранилищ не вызовет недостаток газа. Это связано с завершением отопительного сезона в республике, уточнили журналисты.

Несколькими часами ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Ана Кайза Итконен заявила, что уровень запасов газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) может покрыть оставшуюся часть отопительного сезона. По ее словам, поставки энергии в Европе остаются стабильными, несмотря на боевые действия на Ближнем Востоке.

9 марта агентство Reuters сообщило, что внезапное прекращение экспорта сжиженного природного газа из Катара (второго по величине экспортера в мире в 2025 году) привело к резкому росту цен на газ на 50% по сравнению с уровнем прошлого года в Европе и Азии.

Ранее СМИ сообщили об опустошении газохранилищ в Германии до минимума с 2022 года.

 
