России предсказали энергетическую победу в конфликте на Ближнем Востоке

Блокировка Ормузского пролива на фоне операции США и Израиля против Ирана приведет к глобальному энергетическому шоку и кризису. Нефть подскочит в цене до 150 долларов за баррель, а Китай, который закупал порядка двух миллионов баррелей иранской нефти в сутки, переключится на Россию, сделав Москву «энергетическим победителем» в этом конфликте. Такой прогноз в беседе с газетой «Взгляд» озвучил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он напомнил, что вспыхнувший конфликт уже всколыхнул котировки на нефтегазовом рынке, на фоне чего стоимость нефти резко подскочила, а затем начала стабилизироваться. В ближайшее время колебания котировок будут зависеть от развития событий в Ормузском проливе, так как однозначного решения по его работе нет – в выходные Иран заявлял о возобновлении работы коридора, но позднее стало известно о попавших под удар танкерах.

Главный вопрос на данный момент заключается в том, станет ли Вашингтон бить по нефтяной инфраструктуре Ирана и задерживать танкеры по примеру Венесуэлы, пояснил Юшков. Израилю выгоднее оставить Тегеран без доходов на восстановление, в то время как у США иная цель – лишить Китай иранской нефти. Если Тель-Авив и Вашингтон договорятся усилить меры против иранских энергоресурсов, то это сделает победителем Россию, подчеркнул эксперт.

«Китай переключится на российскую нефть, что спровоцирует конкуренцию между Пекином и Дели. В результате Москва больше заработает за счет, во-первых, мирового роста цен на нефть, а во-вторых, снижения дисконта», – пояснил специалист.

Он напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа затянуть операцию в Иране на четыре недели – в этом случае столь длительная блокировка Ормузского пролива задерет цены на нефть до 150 долларов за баррель, после чего страны начнут тратить стратегические резервы. Это также сыграет на руку Москве, так как российская нефть как раз хранится около азиатских рынков, включая Китай и Индию, заключил энергоэксперт.

До этого политолог Леонид Крутаков объяснил, что главная цель Трампа, начавшего совместно с Израилем операцию в Иране, – получить доступ к колоссальным природным ресурсам страны, которая находится на втором после России месте по газовым запасам. Более того, Иран выступает одним из ключевых экспортёров нефти в Китай, а Трамп преследует цель лишить Пекин энергетической самостоятельности, подчеркнул эксперт.

В Кремле ранее рассказали о контактах с Ираном на фоне эскалации.