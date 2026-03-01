В МИД Ирана сделали заявление по блокировке Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью каналу Al Jazeera, что Тегеран не намерен в настоящее время закрывать Ормузский пролив для судоходства.

По его словам, власти Ирана «на данном этапе» не планируют предпринимать «никаких действий, которые могли бы нарушить судоходство» в Ормузском проливе.

Накануне Корпус стражей исламской революции сообщал о закрытии Ормузского пролива. Позднее уточнялось, что пролив открыт для танкеров «до дальнейшего уведомления» — но не для судов, связанных с США или Израилем — странами, ударившими по Ирану.

После этого стало известно, что танкер Skylight под флагом Палау был атакован у берегов Омана в Ормузском проливе. Четверо моряков получили ранения. В этом же регионе под удар попал танкер Маршалловых островов MKD Vyom.

Ормузский пролив играет ключевую роль в энергологистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

