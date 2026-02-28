Названы последствия перекрытия Ормузского пролива для России

Ситуация вокруг Ирана будет в дальнейшем оказывать влияние на рынок нефти. После перекрытия Ормузского пролива цена нефти Brent достигнет $100 за баррель, а курс доллара превысит 77 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

«В ближайшее время возможны колебания цен на нефть. Также стоит учесть, что на 1 марта назначена встреча восьми стран ОПЕК+. На встречи возможно может быть принято решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти, в том числе для государств Персидского залива. Стоит отметить, что акции российских нефтяных компаний на торгах сегодня на Мосбиржи подорожали на 1,5–2,5% после начала военной операции против Ирана. Торгов нефтью Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня нет, торги золотом на бирже Comex также не проводятся», — отметил Щербаченко.

Он добавил, что 2 марта в России завершится февральский налоговый период, когда экспортеры активно продают валютную выручку для расчетов с бюджетом. Таким образом, это позитивно повлияет на курс рубля, сказал экономист.

По его словам, обострение геополитической обстановки влияет на инвесторов и стимулирует уход из рисковых активов, переключаясь на традиционные защитные инструменты, в том числе на золото. Апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 122,96 доллара, достигнув $5203,86. Рост составил 2,42%, уточнил экономист.

По его словам, курсы иностранных валют имеют нисходящий тренд из-за длительного укрепления рубля.

«В феврале российский рубль проявил себя как «несгибаемый оловянный солдатик». Весь месяц он колебался в крайне небольшом диапазоне — 75,7–77,1 за доллар. На курс рубля оказывают влияние цены на нефть (когда поступает больше валюты в бюджет — рубль укрепляется), внешнеполитическая ситуация, постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. После небольших колебаний доллар в марте вернется в прежний коридор и будет находиться в диапазоне 77–83 рублей за доллар, и возможны изменения до 83–85 рублей за доллар, при более быстром снижение ключевой ставки ЦБ РФ в марте и и изменения в геополитической ситуации», — отметил Щербаченко.

По данным Investing.com, 27 февраля доллар стоил более 76,8 рубля, баррель Brent — более $72,87.

