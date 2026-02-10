Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Посол США в НАТО раскрыл, какие страны больше всего потратились на закупки для Украины

Уитакер: больше всего оружия для Украины в США купили ФРГ, Германия и Норвегия
Marta Fiorin/Reuters

Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL (Список приоритетных потребностей Украины). Об этом завил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, чьи слова приводит «Европейская правда».

По его словам, Германия, Нидерланды и Норвегия стали самыми активными покупателями американского оружия для Украины.

«Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по Приоритетному списку потребностей Украины. Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию», — сказал Уитакер.

До этого Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

«Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине», — сказал Уитакер.

Ранее в правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!