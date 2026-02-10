Посол США в НАТО раскрыл, какие страны больше всего потратились на закупки для Украины

Уитакер: больше всего оружия для Украины в США купили ФРГ, Германия и Норвегия

Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL (Список приоритетных потребностей Украины). Об этом завил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, чьи слова приводит «Европейская правда».

По его словам, Германия, Нидерланды и Норвегия стали самыми активными покупателями американского оружия для Украины.

«Хочу отметить прогресс, которого мы достигли по Приоритетному списку потребностей Украины. Созданный президентом Трампом, PURL позволяет союзникам и партнерам закупать американское вооружение, чтобы поддерживать боеспособность Украины... Хочу отметить трех лидеров PURL: Германию, Нидерланды и Норвегию», — сказал Уитакер.

До этого Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

«Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине», — сказал Уитакер.

Ранее в правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине.