Структура аэропорта Шереметьево примет участие в аукционе по продаже Домодедово

Шереметьево подало заявку на участие в повторных торгах по продаже Домодедово

Дочерняя структура аэропорта Шереметьево «Перспектива» примет участие в повторных торгах по продаже аэропорта Домодедово, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Шереметьево.

Повторные торги состоятся 29 января.

20 января аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся — единственный претендент не был допущен.

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данный актив имеются.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово продают на «Авито».