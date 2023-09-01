В России появился исламский банкинг

В России с 1 сентября стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Он пройдет в четырех российских регионах — Чечне, Дагестане, Татарстане и Башкирии. Соответствующий закон вступил в силу.

Исламский банкинг подразумевает соблюдение принципов шариата при предоставлении финансовых услуг. В частности, он запрещает брать установленный процент или вознаграждение за предоставление займа. Согласно закону, допускается взимание переменного вознаграждения — в зависимости от результатов сделок. Участники эксперимента не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Вести реестр участников эксперимента будет Центробанк. Получить статус участника могут банк, некредитная финансовая организация, а также юрлицо, зарегистрированное в форме потребительского общества или, например, фонда. Закон устанавливает требования к участникам, в том числе по ведению бухгалтерского учета, размеру капитала и соблюдению норм антиотмывочного законодательства.

Срок проведения эксперимента может быть продлен.

Президент России Владимир Путин подписал закон 4 августа. Он был принят Госдумой 19 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля. Глава комитета Госдумы по финансовом рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что закон об исламском банкинге позволит привлечь в Россию до $14 млрд инвестиций. В России, где около 15% населения имеет отношение к исламу, такие финансы рано или поздно состоятся, отмечал в интервью газете «Известия» гендиректор АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Для развития продукта нужно время: в ближайшие три года пройдут лишь штучные действия в рамках исламского банкинга, предположил он.

Ранее во Франции предположили, что страна может стать исламской республикой.