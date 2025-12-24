На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом пройдет в закрытом формате

Песков: встреча Путина с бизнесом будет закрытой из-за откровенного диалога
Гавриил Григоров/РИА Новости

Разговор президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса будет проходить в закрытом формате, поскольку этот диалог носит откровенный характер. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Разговор с бизнесом носит откровенный характер, ставятся открыто вопросы... наиболее продуктивно это обсуждение проходит в закрытом формате», — объяснил представитель Кремля.

Накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что глава государства встретится с представителями бизнеса 24 декабря. По его словам, встреча запланирована на 20:00 по московскому времени.

8 декабря Владимир Путин анонсировал, что встретится с российским бизнесом в конце года.

До этого президент России заявил, что отечественному бизнесу удалось научиться работать в условиях западных санкций. Путин подчеркнул, что российский бизнес не только адаптировался к ограничениям, но и наладил альтернативное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Ранее Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции.

