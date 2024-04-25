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Путин раскрыл, почему Россия не всегда зеркально реагирует на санкции

Путин: РФ не всегда выгоден «принцип талиона» как симметричный ответ на санкции

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть зеркально реагировать на наложенные в отношении нее санкции. С таким заявлением на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил российский президент Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона», — утверждает он.

По словам главы государства, Россия должна искать выгоду, принимая решение о реакции на те или иные ограничения недружественных государств, не всегда оптимальным ответом будет зеркальный.

«Запреты иногда выгодная штука — поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», — пояснил российский лидер.

Путин выступает на съезде РСПП, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее французский политолог согласился со словами Путина о санкциях.

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