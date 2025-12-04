Путин задался вопросом, почему Индия не может покупать топливо у РФ, если это делают США

Президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу India Today, что США продолжает закупать у России ядерное топливо, но при этом выражает недовольство тем, что Индия приобретает российские энергоресурсы. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу India Today.

«Соединенные Штаты все еще покупают у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций. Если США имеют право покупать наше топливо, почему Индия не может?», — задался вопросом российский лидер.

Путин добавил, что данный вопрос может стать предметом обсуждения с президентом США Дональдом Трампом.

25 ноября Bloomberg сообщал, что Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы были рассмотреть возможность финансирования торговли сырьем из России, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

16 октября Трамп заявил, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать российскую нефть. В Нью-Дели признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Индия нашла нового поставщика нефти вместо России.