В США заявили, что Индия нашла нового поставщика нефти вместо России

Индия закупила первую партию нефти у Гайаны, два танкера с сырьем уже направились в страну. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов.

«Суда-перевозчики сверхбольшой нефти Cobalt Nova и Olympic Lion покинули эту южноамериканскую страну в последние дни ноября, каждый из которых нес около 2 миллионов баррелей нефти», — говорится в материале.

По данным журналистов, судна прибудут в Индию в январе. Такой длинный маршрут поставок связан с планами индийских переработчиков отказаться от закупок нефти из России на фоне давления со стороны США и санкций против крупнейших российских поставщиков, следует из материала.

25 ноября Bloomberg сообщал, что Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы были рассмотреть возможность финансирования торговли сырьем из России, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список», а сделки должны соответствовать санкциям.

Ранее в США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть.