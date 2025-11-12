Путин раскрыл долю нацвалют во взаимной торговле России и Казахстана

Большинство расчетов между Россией и Казахстаном осуществляются в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Доля национальных валют во взаиморасчетах превышает уже 96%», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Накануне Токаев прибыл с двухдневным государственным визитом в Россию. В этот же день состоялась неформальная встреча президента РФ с казахстанским лидером. Переговоры длились более 2,5 часа. В ходе встречи с российским коллегой Токаев заявил, что серьезных проблем между двумя странами нет. Он подчеркнул, что нет ни одной сферы, где бы Россия и Казахстан не соприкасались или не работали вместе.

12 ноября Путин и Токаев проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи Токаев заявил, что товарооборот между его страной и Россией в ближайшее время достигнет намеченной цели в $30 млрд.

Ранее Путин и Токаев приняли Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.