Токаев предрек достижение цели по товарообороту между Казахстаном и Россией

Токаев: товарооборот Казахстана и России скоро достигнет $30 млрд
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что товарооборот между его страной и Россией в ближайшее время достигнет намеченной цели в $30 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели», — сказал глава Казахстана в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

11 ноября президент Токаев прибыл в Москву с официальным визитом. В тот же день он встретился с российским коллегой. В ходе беседы казахстанский лидер отметил, что серьезных проблем между Москвой и Астаной нет. По его словам, не существует ни одной сферы, в которой две страны не соприкасаются и не работают вместе.

Пресс-секретарь главы соседней республики Руслан Желдибай рассказал, что неформальная беседа Токаева и Путина в Кремле продолжалась более 2,5 часа.

12 ноября президенты России и Казахстана проводят официальные переговоры. На повестке дня — вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее Токаев побеседовал со студентами МГИМО.

