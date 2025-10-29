На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Центробанке назвали число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Набиуллина: почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты
true
true
true
close
Shutterstock/Tero Vesalainen

С марта 2025 года почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Этот механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, самозапрет является хорошей страховкой.

«Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить», — подчеркнула глава регулятора.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Экономист Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны. При этом он призвал россиян помнить, что вне зависимости от типа самозапрета (полный или частичный) на ряд кредитов он в настоящее время не распространяется. К их числу относятся ипотека, автокредиты, образовательные кредиты.

Ранее в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами