В Центробанке назвали число россиян, установивших самозапрет на кредиты

С марта 2025 года почти 17 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты. Этот механизм оказался очень востребованным, заявила глава Банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, самозапрет является хорошей страховкой.

«Но для этого все равно человеку нужно, пусть минимальные, но действия совершить», — подчеркнула глава регулятора.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Экономист Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны. При этом он призвал россиян помнить, что вне зависимости от типа самозапрета (полный или частичный) на ряд кредитов он в настоящее время не распространяется. К их числу относятся ипотека, автокредиты, образовательные кредиты.

Ранее в Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт.