ЕС наложил запрет на транзакции пяти российских банков

МИД Эстонии: пять банков РФ не смогут совершать транзакции на территории ЕС

Пять российских банков не смогут осуществлять транзакции на территории ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Эстонии.

«В финансовом секторе (в 19-м пакете санкций. — «Газета.Ru») был введен запрет на транзакции пяти российских банков, а также введены ограничения на предоставление услуг по криптоактивам для граждан РФ», — говорится в сообщении.

23 октября агентство Reuters сообщало, что Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Евросоюз внес в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Также новый пакет включает запрет на закупку российского СПГ и ограничивает перемещения российских дипломатов.

Кроме того, 23 октября США также ввели новые санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции Соединенных Штатов затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

В заявлении минфина страны говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

Ранее глава минфина США анонсировал усиление санкций против России.